Анкара считает РФ и США ответственными за нападения на Турцию из Сирии - Чавушоглу

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара считает Россию и США ответственными за то, что курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) в Сирии совершают нападения на Турцию. С таким утверждением выступил в среду глава МИД республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

"И Россия, и США должны были передислоцировать этих террористов на 30 км к югу [от сирийско-турецкой границы]. Россия должна была очистить от них города Манбидж и Телль- Рифат. Россия и США несут ответственность за нападения [на Турцию]. Мы готовы сами сделать все необходимое, чтобы очистить от террористов [север Сирии]", - сказал журналистам глава турецкого внешнеполитического ведомства.