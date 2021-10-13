0
0
0
НОВОСТИ

Анкара считает РФ и США ответственными за нападения на Турцию из Сирии - Чавушоглу

13:32 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара считает Россию и США ответственными за то, что курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) в Сирии совершают нападения на Турцию. С таким утверждением выступил в среду глава МИД республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

"И Россия, и США должны были передислоцировать этих террористов на 30 км к югу [от сирийско-турецкой границы]. Россия должна была очистить от них города Манбидж и Телль- Рифат. Россия и США несут ответственность за нападения [на Турцию]. Мы готовы сами сделать все необходимое, чтобы очистить от террористов [север Сирии]", - сказал журналистам глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 13.10.2021
США прямо запрещают главе Молдавии говорить о стремлении развивать отношения с РФ - Лавров
0
47
13:05 13.10.2021
Поставки газа из РФ в Европу увеличены по максимуму по имеющимся контрактам - Песков
0
78
13:00 13.10.2021
Гражданин Украины осужден в Москве на 3 года за попытку контрабанды военной техники в ОАЭ
0
82
12:32 13.10.2021
Во Франции прошла акция протеста против вывоза радиоактивных отходов в Россию
0
139
12:20 13.10.2021
В Москве выявили 4 410 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
131
12:05 13.10.2021
Путин назначил Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде
0
187
12:02 13.10.2021
ДИТ опроверг информацию СМИ о передаче фото пользователей
0
159
12:00 13.10.2021
В России зафиксировали 984 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
183
11:32 13.10.2021
Классы для одаренных детей в Нью-Йорке закрыли из-за борьбы с расизмом - СМИ
0
234
11:20 13.10.2021
Каждый десятый предприниматель доверил бы увольнение сотрудников искусственному интеллекту - исследование
0
219

Возврат к списку