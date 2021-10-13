Призывы к РФ относительно гибели малайзийского "Боинга" над Донбассом неуместны - Песков
14:00 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными призывы к России способствовать поиску виновных в гибели малайзийского "Боинга" над Донбассом.
"Я пока не имел возможности с этим ознакомиться. Но подобные призывы абсолютно неуместны и недопустимы, потому что эта трагедия произошла в небе над территорией Украины", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что нет "никаких вердиктов" о том, что к трагедии могла быть причастна российская сторона, призвав "реагировать на новости по мере их поступления".
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