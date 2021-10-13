Десятки людей получили ранения на севере Косова из-за действий полиции - кабмин Сербии

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки людей получили ранения на севере Косова и Метохии в результате спецоперации косовской полиции и милицейского спецназа. Об этом сообщил в ходе экстренной пресс-конференции глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович.

"Косовские полиция и спецназ Rosu, вооруженные и на бронеавтомобилях, ворвались в северную часть Косовска- Митровицы. По имеющейся информации, десятки людей получили ранения. Президент Вучич срочно выехал в Рашку [на административной границе края]", - сообщил Петкович.