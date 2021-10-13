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Рост цен в РФ мог быть больше, если бы не действия кабмина и ЦБ - Песков

14:32 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены в России могли бы расти еще быстрее на фоне серьезного давления внешних и внутренних факторов, но действия правительства и Центрального банка РФ позволяют сдерживать инфляцию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на прозвучавшую накануне инициативу главы государства об индексации маткапитала по фактической, а не прогнозной инфляции. "Это реальность, с которой мы сталкиваемся, но все-таки надо отдать должное: такой рост [цен] мог бы быть и больше. Потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьезно", - сказал представитель Кремля.

Именно благодаря тому, что делает правительство и Центробанк, в России удается сдерживать рост цен, амортизировать ситуацию, заметил Песков.

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