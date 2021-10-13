Более 44 тысяч человек получили страховое возмещение в СберБанк Онлайн по вкладам банков с отозванной лицензией
14:40 13.10.2021
Способ страхового возмещения по вкладам с отозванной лицензией в мобильном приложении СберБанк Онлайн становится все более популярным, с начала 2021 года им воспользовались 44 500 человек. Сервис позволяет получить денежные средства в любой точке мира в несколько кликов.
Сервис по выплатам Агентства по страхованию вкладов в СберБанк Онлайн был запущен прошлым летом, и упразднил необходимость лично являться в отделение банка для получения наличных. Деньги поступают на счет в течение трех рабочих дней, обычно в день транзакции, все документы оформляются в цифровом виде, выписки и справки можно распечатать по необходимости.
Как отмечает Пётр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка: «Онлайн-сервис по возмещению средств вкладчикам банков, у которых отозвана лицензия, был запущен в период пандемии коронавируса: мы понимали, насколько важно реализовать эту услугу в дистанционном формате, минимизировав риск заражения. Независимо от эпидемиологической ситуации, такая опция удобна и для людей, которым сложно прийти в офис — как из-за особенностей здоровья, так и в силу проживания в отдалённых населённых пунктах, где отсутствуют отделения банка. Да и любому человеку сегодня, как правило, гораздо проще и привычнее получать различные услуги в электронном виде, поэтому мы стараемся обеспечить такую возможность везде, где это позволяет законодательство».
Сервис «Страховые выплаты» доступен в разделе «Сервисы» — «Государственные услуги», его также можно найти в поисковой строке приложения.
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