Россия может выйти на рекордный объем поставок газа по итогам 2021 года - Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнерами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные, бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия", - сказал российский лидер.