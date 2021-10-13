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Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 35

15:12 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще один человек погиб в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Общее число погибших возросло до 35, еще три человека по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ, рассказала ТАСС замминистра региональной и информационной политики области Инна Аверкова.

"Общее количество пострадавших от отравления суррогатами алкоголя не изменилось - 64. Из них 35 погибли. Один человек, находившийся ранее на ИВЛ, умер. Сегодня к аппаратам ИВЛ подключены три пациента", - рассказала она.

Ранее сообщалось о четырех пациентах, состояние которых оценивалось как критическое.

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