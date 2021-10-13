Совокупный госдолг всех стран достиг $88 трлн - МВФ
15:32 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общий суверенный государственный долг всех стран достиг к настоящему моменту 88 трлн долларов, что составляет почти 100% мирового ВВП. Такую оценку привели в среду специалисты Международного валютного фонда (МВФ).
"Государственная задолженность сейчас составляет 88 трлн долларов, эта сумма близка к 100% ВВП. В 2021 и 2022 годах государственный долг, как ожидается, будет снижаться примерно на 1 процентный пункт от ВВП ежегодно, после чего должен стабилизироваться на уровне примерно в 97% ВВП", - говорится в совместном блоге директора департамента по бюджетным вопросам МВФ Витора Гаспара и других сотрудников организации, подготовленном в связи с публикацией октябрьского "Бюджетного вестника" фонда.
"На фоне роста долга странам необходимо адаптировать свою налогово-бюджетную политику под уникальные обстоятельства [в каждой стране], которые включают темпы вакцинации и успехи в восстановлении [экономики]", - отмечается в сообщении.
При этом, как уточнили экономисты фонда, "из-за пандемии в 2020 году мировой долг подскочил на 14% до рекордных 226 трлн долларов". В эта сумму входят как государственная задолженность, так и задолженность нефинансового частного сектора.
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