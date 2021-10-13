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Путин назвал большим преувеличением слова, что Меркель "ни в чем Россию не винит"

16:00 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал большим преувеличением слова о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "ни в чем Россию не винит", но отметил, что она всегда поддерживала "Северный поток - 2".

"То, что она (Меркель - прим. ТАСС) ни в чем Россию не винит, это большое преувеличение. У нас очень много разницы в подходах ко многим вопросам и проблемам. Но, что касается "Северного потока - 2", вы правы, она никогда не винила, потому что и она, и я исходили из того, что это чисто экономический проект, не политически мотивированный, как всегда говорили противники этого проекта", - сказал Путин.

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