0
0
75
НОВОСТИ

Китай является в высшей степени надежным партнером РФ - Путин

16:12 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает Китай в высшей степени надежным партнером России, торговый оборот с которым растет и может выйти по итогам года на рекордные показатели.

"Несмотря на спад в мировой экономике, торговый оборот между Россией и Китаем увеличивается, и за девять месяцев текущего года он превысит 100 млрд долларов. Для нас это хороший показатель. Мы можем вообще выйти на рекордные показатели по этому году. И в этом смысле для нас Китай является в высшей степени надежным партнером", - сказал он в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:40 13.10.2021
Сбербанк и ПАО «Россети» заключили соглашение об информационном взаимодействии
0
15
16:32 13.10.2021
Папа Римский Иоанн Павел I будет причислен к лику блаженных
0
40
16:00 13.10.2021
Путин назвал большим преувеличением слова, что Меркель "ни в чем Россию не винит"
0
95
15:32 13.10.2021
Совокупный госдолг всех стран достиг $88 трлн - МВФ
0
144
15:12 13.10.2021
Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 35
0
171
15:00 13.10.2021
Россия может выйти на рекордный объем поставок газа по итогам 2021 года - Путин
0
205
14:40 13.10.2021
Более 44 тысяч человек получили страховое возмещение в СберБанк Онлайн по вкладам банков с отозванной лицензией
0
197
14:32 13.10.2021
Рост цен в РФ мог быть больше, если бы не действия кабмина и ЦБ - Песков
0
207
14:12 13.10.2021
Десятки людей получили ранения на севере Косова из-за действий полиции - кабмин Сербии
0
238
14:00 13.10.2021
Призывы к РФ относительно гибели малайзийского "Боинга" над Донбассом неуместны - Песков
0
242

Возврат к списку