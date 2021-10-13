Китай является в высшей степени надежным партнером РФ - Путин
16:12 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает Китай в высшей степени надежным партнером России, торговый оборот с которым растет и может выйти по итогам года на рекордные показатели.
"Несмотря на спад в мировой экономике, торговый оборот между Россией и Китаем увеличивается, и за девять месяцев текущего года он превысит 100 млрд долларов. Для нас это хороший показатель. Мы можем вообще выйти на рекордные показатели по этому году. И в этом смысле для нас Китай является в высшей степени надежным партнером", - сказал он в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.
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