Китай является в высшей степени надежным партнером РФ - Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает Китай в высшей степени надежным партнером России, торговый оборот с которым растет и может выйти по итогам года на рекордные показатели.

"Несмотря на спад в мировой экономике, торговый оборот между Россией и Китаем увеличивается, и за девять месяцев текущего года он превысит 100 млрд долларов. Для нас это хороший показатель. Мы можем вообще выйти на рекордные показатели по этому году. И в этом смысле для нас Китай является в высшей степени надежным партнером", - сказал он в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.