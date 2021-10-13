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Папа Римский Иоанн Павел I будет причислен к лику блаженных

16:32 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Иоанн Павел I (Альбино Лучани, 1912-1978), который умер при загадочных обстоятельствах в 1978 году спустя 33 дня после избрания на папский престол, будет причислен к лику блаженных. Соответствующее сообщение в среду распространила служба печати Святого престола.

"Понтифик уполномочил <...> обнародовать декреты, которые касаются чуда, приписываемого заступничеству преподобного слуги Божьего Иоанна Павла I (Альбино Лучани)", - отмечается в заявлении.

Ватикан еще в 2017 году заявил о старте процесса канонизации Иоанна Павла I, который начинается с беатификации.

Кардинал Лучани был патриархом Венеции до избрания Папой 26 августа 1978 года после смерти Павла VI. Его скоропостижная смерть в возрасте 65 лет породила немало теорий заговора. Некоторые журналисты предполагали, что он был убит, однако в Ватикане всегда отрицали такие предположения.

Взошедший сразу после этого на престол Святого Петра поляк Кароль Войтыла, как считается, в честь предшественника взял свое папское имя - Иоанн Павел II. Папа Франциск возвел на алтарь святых уже двух своих предшественников, возглавив в мае 2014 года, всего спустя год после избрания, церемонию канонизации Иоанна Павла II и Иоанна XXIII.

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