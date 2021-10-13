0
0
2
НОВОСТИ

Сбербанк и ПАО «Россети» заключили соглашение об информационном взаимодействии

16:40 13.10.2021

Сбербанк и ПАО «Россети» заключили соглашение об информационном взаимодействии. Документ подписан заместителем Председателя Правления Сбербанка Станиславом Кузнецовым и заместителем Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексеем Мольским в рамках Международного форума “Российская энергетическая неделя”.

Стороны намерены сотрудничать по следующим направлениям:

— обмен информацией при предупреждении о возникновении технологических отклонений либо нарушений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры, способных привести к возникновению ЧС и повлиять на бесперебойную работу ключевых объектов банка;

— сотрудничество по вопросам снижения рисков нарушения непрерывности банковских процессов в результате отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры.

Заключенное соглашения позволит Сбербанку своевременно получать экстренную информацию о технологических нарушениях в работе электросетевой инфраструктуры, а также плановых работах, которые могут повлиять на бесперебойную работу ключевых объектов банка, что позволит существенно снизить риски для банковской инфраструктуры.

Со своей стороны ПАО «Россети» сможет своевременно получать информацию о технических сбоях либо нарушениях на объектах банка, по тем или иным причинам связанным с работой электросетевой инфраструктуры. Стороны также намерены проводить совместные мероприятия в сферах информационного взаимодействия, развития автоматизированного информационного обмена, защиты информации и других.

Станислав Кузнецов прокомментировал достигнутые договоренности: «Это соглашение ознаменует новый этап нашего взаимодействия с Россетями. Три года назад мы заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по широкому спектру нефинансовых услуг. Новое соглашение посвящено информационному взаимодействию: оно позволит нам минимизировать риски технологических нарушений и перебоев в поставках электроэнергии и сразу же получать информацию о любых нештатных ситуациях, чтобы моментально реагировать на них».

Алексей Мольский, отмечая более широкое взаимодействие Группы «Россети» и Сбербанка, подчеркнул: «Подписанное соглашение нацелено на обеспечение высочайшего уровня надежности электроснабжения ключевых объектов Сбербанка, в том числе развивающейся IT-инфраструктуры. Мы договорились о формате информационного обмена, который позволит свести к минимуму влияния техногенных рисков на работу наших партнеров».

Также Станислав Кузнецов рассказал об интеграции в процессы Сбера зеленых технологий, заявив, что в 2021 году 27 крупных объектов Сбербанка перешли на возобновляемые источники и на сегодняшний день доля «зеленой» энергии составляет 9% от всей энергии, потребляемой инфраструктурой Сбера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 13.10.2021
Папа Римский Иоанн Павел I будет причислен к лику блаженных
0
40
16:12 13.10.2021
Китай является в высшей степени надежным партнером РФ - Путин
0
79
16:00 13.10.2021
Путин назвал большим преувеличением слова, что Меркель "ни в чем Россию не винит"
0
95
15:32 13.10.2021
Совокупный госдолг всех стран достиг $88 трлн - МВФ
0
144
15:12 13.10.2021
Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 35
0
171
15:00 13.10.2021
Россия может выйти на рекордный объем поставок газа по итогам 2021 года - Путин
0
205
14:40 13.10.2021
Более 44 тысяч человек получили страховое возмещение в СберБанк Онлайн по вкладам банков с отозванной лицензией
0
197
14:32 13.10.2021
Рост цен в РФ мог быть больше, если бы не действия кабмина и ЦБ - Песков
0
207
14:12 13.10.2021
Десятки людей получили ранения на севере Косова из-за действий полиции - кабмин Сербии
0
238
14:00 13.10.2021
Призывы к РФ относительно гибели малайзийского "Боинга" над Донбассом неуместны - Песков
0
242

Возврат к списку