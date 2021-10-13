16:40

Сбербанк и ПАО «Россети» заключили соглашение об информационном взаимодействии. Документ подписан заместителем Председателя Правления Сбербанка Станиславом Кузнецовым и заместителем Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексеем Мольским в рамках Международного форума “Российская энергетическая неделя”.

Стороны намерены сотрудничать по следующим направлениям:

— обмен информацией при предупреждении о возникновении технологических отклонений либо нарушений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры, способных привести к возникновению ЧС и повлиять на бесперебойную работу ключевых объектов банка;

— сотрудничество по вопросам снижения рисков нарушения непрерывности банковских процессов в результате отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры.

Заключенное соглашения позволит Сбербанку своевременно получать экстренную информацию о технологических нарушениях в работе электросетевой инфраструктуры, а также плановых работах, которые могут повлиять на бесперебойную работу ключевых объектов банка, что позволит существенно снизить риски для банковской инфраструктуры.

Со своей стороны ПАО «Россети» сможет своевременно получать информацию о технических сбоях либо нарушениях на объектах банка, по тем или иным причинам связанным с работой электросетевой инфраструктуры. Стороны также намерены проводить совместные мероприятия в сферах информационного взаимодействия, развития автоматизированного информационного обмена, защиты информации и других.

Станислав Кузнецов прокомментировал достигнутые договоренности: «Это соглашение ознаменует новый этап нашего взаимодействия с Россетями. Три года назад мы заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по широкому спектру нефинансовых услуг. Новое соглашение посвящено информационному взаимодействию: оно позволит нам минимизировать риски технологических нарушений и перебоев в поставках электроэнергии и сразу же получать информацию о любых нештатных ситуациях, чтобы моментально реагировать на них».

Алексей Мольский, отмечая более широкое взаимодействие Группы «Россети» и Сбербанка, подчеркнул: «Подписанное соглашение нацелено на обеспечение высочайшего уровня надежности электроснабжения ключевых объектов Сбербанка, в том числе развивающейся IT-инфраструктуры. Мы договорились о формате информационного обмена, который позволит свести к минимуму влияния техногенных рисков на работу наших партнеров».

Также Станислав Кузнецов рассказал об интеграции в процессы Сбера зеленых технологий, заявив, что в 2021 году 27 крупных объектов Сбербанка перешли на возобновляемые источники и на сегодняшний день доля «зеленой» энергии составляет 9% от всей энергии, потребляемой инфраструктурой Сбера.