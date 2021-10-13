Путин: Власти РФ очень переживают в связи с падением доходов населения
17:40 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти фиксируют проблемы в экономике страны и очень переживают из-за падения доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Да, у нас есть проблемы в экономике, - указал Путин. - У нас, как и во всем мире, упали доходы населения. Мы очень переживаем на этот счет и выстраиваем свою работу таким образом, чтобы достигать темпов экономического роста и качества этого роста, чтобы это все привело к росту доходов населения".
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