ЦБ объяснил, чем вызван рост инфляции в сентябре, 2021
19:00 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Годовая инфляция в сентябре возросла до 7,4%. Значительную роль сыграли цены на плодоовощную продукцию из за ухудшения погодных условий и ситуации с урожаем. Прогноз инфляции будет уточнен вместе со среднесрочным прогнозом ЦБ по итогам опорного заседания совета директоров по ключевой ставке 22 октября. Дополнительные проинфляционные разовые факторы способны поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне более продолжительное время", - отмечает регулятор.
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