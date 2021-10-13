ЦБ объяснил, чем вызван рост инфляции в сентябре, 2021

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в сентябре возросла до 7,4%, большую роль сыграла динамика цен на плодоовощную продукцию, следует из материалов ЦБ РФ.

"Годовая инфляция в сентябре возросла до 7,4%. Значительную роль сыграли цены на плодоовощную продукцию из за ухудшения погодных условий и ситуации с урожаем. Прогноз инфляции будет уточнен вместе со среднесрочным прогнозом ЦБ по итогам опорного заседания совета директоров по ключевой ставке 22 октября. Дополнительные проинфляционные разовые факторы способны поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне более продолжительное время", - отмечает регулятор.