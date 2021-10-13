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НОВОСТИ

В Молдавии объявлен "оежим тревоги" в энергетике

19:30 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии объявила "режим тревоги" в энергетическом секторе из-за вероятного повышения цены на российский газ. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну после заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в среду.

"В рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение объявить режим тревоги в сфере энергетики. Мы объявили его, чтобы предупредить чрезвычайную ситуацию и быть готовыми к любому сценарию. Это позволит ответственным органам предпринять различные предупредительные меры для защиты граждан и энергетической безопасности страны", - сказал Спыну.

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