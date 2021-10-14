Путин еще не принял решения по поводу следующего президентского срока

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на главный государственный пост в 2024 году.

"Да, конституция [России] позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", - сказал глава государства.

По окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Путин ответил на вопросы журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Кадры интервью показаны в четверг телеканалом "Россия-24".

На вопрос, думает ли президент России о преемнике, Путин признался: "Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ".