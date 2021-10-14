Путин: Для нас самая главная проблема и самая главная задача - это подъем доходов граждан страны

07:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал увеличение доходов граждан самой главной задачей в России, подчеркнув, что власти будут действовать не популистскими методами, а на базе роста экономики.

"Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, - это подъем доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать ее простыми линейными методами", - сказал глава государства в интервью американскому телеканалу "Си- эн-би-си", опубликованном в четверг на сайте Кремля.