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Путин: Для нас самая главная проблема и самая главная задача - это подъем доходов граждан страны

07:11 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал увеличение доходов граждан самой главной задачей в России, подчеркнув, что власти будут действовать не популистскими методами, а на базе роста экономики.

"Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, - это подъем доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать ее простыми линейными методами", - сказал глава государства в интервью американскому телеканалу "Си- эн-би-си", опубликованном в четверг на сайте Кремля.

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