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Вторая атомная подлодка проекта "Борей А" передадут ВМФ в конце года - СМИ

07:14 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй серийный атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Генералиссимус Суворов", строящийся на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), будет передан Военно- морскому флоту (ВМФ) РФ в декабре 2022 года. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.


"Подводный стратегический крейсер "Генералиссимус Суворов" войдет в боевой состав флота России в декабре 2022 года, а в декабре этого года ракетоносец будет спущен на воду. Затем начнутся его испытания, в ходе которых он выполнит пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава", - сказал он.

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