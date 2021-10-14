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Власти Москвы установили величину прожиточного минимума на 2022 год

07:19 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства, согласно которому величина прожиточного минимума в Москве на 2022 год установлена на уровне 18 714 руб. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения - 18 714 рублей, для трудоспособного населения - 21 371 рубль, для пенсионеров - 14 009 рублей, для детей - 16 174 рубля", - указано в постановлении.

На 2021 год прожиточный минимум на душу населения в Москве был установлен на уровне 18 029 рублей.

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