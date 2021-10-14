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До 10 градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве 14 октября

08:00 14.10.2021

Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием циклона. Ожидается облачная погода, пройдут дожди. Максимальная температура в Москве 8..10,  по области 6..11 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление  в середине дня составит 744 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70 %, - сообщают "Метеоновости".

Погода в столичном регионе ухудшится. Однако, несмотря на хмурое небо и дожди, температура останется выше обычной для этого времени года. Атмосферное давление продолжит падать, и его фон будет близок к нормальному. 

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