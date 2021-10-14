Несколько участков трассы Екатеринбург-Курган перекрыто из-за смога

08:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько участков федеральной автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган перекрыли из-за смога от тлеющих торфяников на юге Екатеринбурга. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

"Из-за задымления полностью перекрыто движение на участке с 69-го по 77-й километр федеральной автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган. На месте дежурят наряды ГИБДД, информируют граждан о перекрытии трассы, предупреждают об опасности движения. Объездных путей перекрытого участка нет. Также из-за задымления перекрыт участок со 122-го по 130-й км этой трассы, инспекторы ДПС отправляют транспорт через Колчеданский тракт и город Каменск-Уральский", - говорится в сообщении.