0
0
139
НОВОСТИ

Несколько участков трассы Екатеринбург-Курган перекрыто из-за смога

08:25 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько участков федеральной автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган перекрыли из-за смога от тлеющих торфяников на юге Екатеринбурга. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

"Из-за задымления полностью перекрыто движение на участке с 69-го по 77-й километр федеральной автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган. На месте дежурят наряды ГИБДД, информируют граждан о перекрытии трассы, предупреждают об опасности движения. Объездных путей перекрытого участка нет. Также из-за задымления перекрыт участок со 122-го по 130-й км этой трассы, инспекторы ДПС отправляют транспорт через Колчеданский тракт и город Каменск-Уральский", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 14.10.2021
Россия заняла третье место в мире по объемам майнинга биткоина
0
33
09:05 14.10.2021
В Сербии сегодня начинаются совместные с РФ военные учения
0
62
09:01 14.10.2021
"Игру в обмороки" студентов петербургского Университета профсоюзов оценит специальная комиссия
0
72
09:00 14.10.2021
В Норвегии неизвестный застрелил из лука пять человек
0
76
08:00 14.10.2021
До 10 градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве 14 октября
0
157
07:45 14.10.2021
Сенатор Круз, похоже, не добьется от Белого дома санкций против "Северного потока 2"
0
206
07:19 14.10.2021
Власти Москвы установили величину прожиточного минимума на 2022 год
0
214
07:14 14.10.2021
Вторая атомная подлодка проекта "Борей А" передадут ВМФ в конце года - СМИ
0
218
07:11 14.10.2021
Путин: Для нас самая главная проблема и самая главная задача - это подъем доходов граждан страны
0
228
07:00 14.10.2021
Путин еще не принял решения по поводу следующего президентского срока
0
260

Возврат к списку