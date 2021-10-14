В Норвегии неизвестный застрелил из лука пять человек

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек погибли в среду в результате нападения неизвестного преступника в норвежском городе Кунгсберг. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро (НТБ). "К сожалению, мы можем подтвердить, что есть несколько раненых и убитых после случившегося", - приводит оно слова представителя полиции Эйвинда Оса.

Нападавший задержан. По словам Оса, правоохранительные органы полагают, что преступник действовал в одиночку, активные поиски возможных соучастников в настоящий момент не ведутся.

Как сообщила газета Verdens Gang со ссылкой на свои источники, погибли не менее четырех человек. В то же время представитель местной полиции Эйвинд Ос на пресс-конференции заявил о пятерых жертвах нападения.

"Могу подтвердить, что пять человек погибли, двое пострадали, один из пострадавших - полицейский", - сказал он.

Представитель правоохранительных органов также указал, что версия о теракте не исключается. По информации стражей порядка, нападавший использовал лук и стрелы.