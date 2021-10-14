В Сербии сегодня начинаются совместные с РФ военные учения
09:05 14.10.2021 Источник: Эхо Москвы
В Сербии сегодня стартуют совместные с Россией военные учения. Они пройдут на фоне обострения ситуации в Косово
Российским и сербским подразделениям ПВО нужно обнаружить, классифицировать и уничтожить воздушные цели условного противника, рапортовали в министерстве обороны о задачах манёвров. На них Москва направила зенитную ракетную батарею «Панцирь». Её развернули на крупнейшем в Сербии военном аэродроме в 25-ти километрах от Белграда. Президент страны не скрывал восхищения по поводу российских боевых комплексов. По словам Александера Вучича, это оружие производит 5 тысяч выстрелов в минуту и разрушает горы. Учения «Славянский щит» последуют за российско-сербскими лётными манёврами «Барс». В них задействованы истребители Миг-29, боевые вертолёты Ми-8 и Ми-35. Учения на суше начнут после вчерашнего обострения в северной части Косово, где живут преимущественно сербы. Там произошли столкновения между ними и полицейскими, которые провели спецоперацию по поиску преступников. Есть пострадавшие с обеих сторон. Вучич пригрозил властям Косово, что если нападения на сербов не прекратятся, Белград вмешается в ситуацию и победит.
События в Косове в российском МИДе назвали очень опасными. Эхо Москвы
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