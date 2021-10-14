Страны ЕС пока не обращались в правительство РФ с просьбой увеличить поставки газа - Новак

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские партнеры пока не обращались по линии правительства с просьбой об увеличении поставок газа. Об этом ТАСС сказал вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

"Пока не обращались", - сказал он.

Отвечая на вопрос о сроках закачки газа в подземные хранилища, Новак отметил, что этот вопрос находится в компетенции "Газпрома".