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Силуанов заявил, что видит риски стагфляции мировой экономики

10:05 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики. Слова министра приводятся в пресс-релизе Минфина по итогам заключительной встречи министров финансов и управляющих центральными банками Группы 20.

Министр отметил, что "видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики. Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах "двадцатки", и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны", - говорится в сообщении.

"Это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик. Для экономической политики ключевой вопрос - является ли наблюдаемый всплеск инфляции переходным или долговременным явлением", - сообщает Минфин.

Министр заявил также, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики и рекомендовал странам "двадцатки" также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией.

"Сейчас важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали", - сказал Силуанов.

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