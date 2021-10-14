Силуанов заявил, что видит риски стагфляции мировой экономики
10:05 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики. Слова министра приводятся в пресс-релизе Минфина по итогам заключительной встречи министров финансов и управляющих центральными банками Группы 20.
Министр отметил, что "видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики. Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах "двадцатки", и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны", - говорится в сообщении.
"Это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик. Для экономической политики ключевой вопрос - является ли наблюдаемый всплеск инфляции переходным или долговременным явлением", - сообщает Минфин.
Министр заявил также, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики и рекомендовал странам "двадцатки" также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией.
"Сейчас важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали", - сказал Силуанов.
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