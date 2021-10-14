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НОВОСТИ

В МИДе ответили Киеву на протест из-за назначения Поклонской послом РФ в Кабо-Верде

10:20 14.10.2021 Источник: Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале реакцию Киева на назначение Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде.

«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — написала она.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов накануне заявил о том, что Киев будет добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла России в республике Кабо-Верде.  Газета.Ru

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