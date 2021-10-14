В Японском море начались российско-китайские учения "Морское взаимодействие -2021"
10:32 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совместные российско- китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие -2021" стартовали в Японском море. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.
"В Японском море в период с 14 по 17 октября проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие -2021", - сказали в пресс-службе.
ВМФ России на учениях представлен большим противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.
От ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Накануне отряд китайских кораблей прибыл в район якорной стоянки в акватории залива Петра Великого.
Помимо корабельной составляющей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.
В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.
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