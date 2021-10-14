Рособрнадзор намерен провести экзамены по четырем предметам в 9-х классах в 2022 г.

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор планирует в 2022 году провести экзамены для девятых классов в привычном формате по четырем предметам, сообщил в четверг руководитель ведомства Анзор Музаев.

"Наше предложение, которое мы отдаем министерству просвещения - вернуться к порядкам, которые были: проводить экзамены в девятых классах в полном формате, как это было и раньше. Это два обязательных предмета и два предмета по выбору. Поэтому я бы попросил всех учителей, родителей и учеников готовиться к тому, что в этом году будет четыре экзамена. Два обязательных - русский и математика. И два предмета по выбору", - рассказал он на всероссийской встрече с родителями школьников и пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам экзаменационной кампании нынешнего учебного года в ТАСС.