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Делегация талибов приедет в РФ на будущей неделе для участия в консультациях - МИД РФ

11:20 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва ожидает приезда на следующей неделе представительной делегации движения "Талибан" (запрещено в РФ) для участия в консультациях по Афганистану в московском формате. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану", - сказала Захарова.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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