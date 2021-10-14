Народная артистка СССР, оперная певица Бэла Руденко умерла на 89-м году жизни
12:00 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко умерла в возрасте 88 лет. Об этом в четверг сообщил российский критик Андрей Плахов в "Фейсбуке".
"На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко", - говорится в сообщении.
Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 г. в поселке Боково-Антрацит (ныне - город Антрацит) Луганской области Украинской ССР. В 1973-1988 г. г. - солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра. Исполняла партии в операх: "Руслан и Людмила" и "Иван Сусанин" Михаила Глинки, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Риголетто" и "Травиата" Джузеппе Верди, "Царская невеста" и "Садко" Николая Римского-Корсакова, "Иоланта" Петра Чайковского. Выступала в оперных театрах Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канады, США, исполняла концертные и камерные программы в СССР и за рубежом. В 1992 г. завершила сольную карьеру, после чего возглавила Фонд развития Большого театра. В 1995-1999 г. г. являлась художественным руководителем оперной труппы Большого театра. В 1977-2017 г. г. преподавала в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Профессор (1989). Народная артистка СССР (1960).
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