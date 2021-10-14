0
0
76
НОВОСТИ

Народная артистка СССР, оперная певица Бэла Руденко умерла на 89-м году жизни

12:00 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко умерла в возрасте 88 лет. Об этом в четверг сообщил российский критик Андрей Плахов в "Фейсбуке".

"На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко", - говорится в сообщении.

Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 г. в поселке Боково-Антрацит (ныне - город Антрацит) Луганской области Украинской ССР. В 1973-1988 г. г. - солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра. Исполняла партии в операх: "Руслан и Людмила" и "Иван Сусанин" Михаила Глинки, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Риголетто" и "Травиата" Джузеппе Верди, "Царская невеста" и "Садко" Николая Римского-Корсакова, "Иоланта" Петра Чайковского. Выступала в оперных театрах Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канады, США, исполняла концертные и камерные программы в СССР и за рубежом. В 1992 г. завершила сольную карьеру, после чего возглавила Фонд развития Большого театра. В 1995-1999 г. г. являлась художественным руководителем оперной труппы Большого театра. В 1977-2017 г. г. преподавала в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Профессор (1989). Народная артистка СССР (1960).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 14.10.2021
В Москве выявили 6 712 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
13
12:20 14.10.2021
"Северный поток - 2" будет готов к запуску в ближайшие дни - Новак
0
45
12:06 14.10.2021
В России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
0
69
11:32 14.10.2021
Рособрнадзор допускает отмену в 2022 году досрочного периода сдачи ЕГЭ из-за ковида
0
120
11:20 14.10.2021
Делегация талибов приедет в РФ на будущей неделе для участия в консультациях - МИД РФ
0
167
11:05 14.10.2021
Польша выступает за обсуждение возможности переписать Договор о Евросоюзе - МИД
0
201
11:00 14.10.2021
Рособрнадзор намерен провести экзамены по четырем предметам в 9-х классах в 2022 г.
0
184
10:32 14.10.2021
В Японском море начались российско-китайские учения "Морское взаимодействие -2021"
0
187
10:20 14.10.2021
В МИДе ответили Киеву на протест из-за назначения Поклонской послом РФ в Кабо-Верде
0
243
10:05 14.10.2021
Силуанов заявил, что видит риски стагфляции мировой экономики
0
231

Возврат к списку