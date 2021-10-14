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"Северный поток - 2" будет готов к запуску в ближайшие дни - Новак

12:20 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газопровод "Северный поток - 2" будет готов для запуска в ближайшие дни, сейчас идет заполнение трубы газом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе сессии на Российской энергетической неделе.

"Северный поток - 2" достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов", - сказал Новак.

При этом он отметил, что дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от европейского регулятора.

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