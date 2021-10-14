Сразу три ведущих агентства повысили рейтинги Новикомбанка
12:58 14.10.2021
|Фото предоставлено пресс-службой Новикомбанка
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) изменило кредитный рейтинг Новикомбанка до уровня A+(RU), прогноз «стабильный», что говорит об улучшении оценки достаточности капитала, обусловленного устойчивым бизнес-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности при консервативной оценке риск-профиля банка.
Эксперты «Эксперт РА» повысили рейтинг кредитоспособности Новикомбанка до уровня ruA со стабильным прогнозом, подчеркнув растущую роль банка в обслуживании предприятий Госкорпорации. Также Новикомбанк занимает устойчивое место в ключевом бизнес-сегменте и имеет достаточный запас по капиталу при высокой рентабельности.
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный» по долгосрочным депозитным рейтингам Новикомбанка, подтвердив рейтинг «Ba3». Улучшение прогноза связано с повышением показателей качества активов и достаточности капитала Новикомбанка, вместе с поддержанием стабильной прибыльности снижающей кредитные риски. Кроме того банк продемонстрировал устойчивость к неблагоприятным условиям, связанным с пандемией 2020 года.
«Мы уделяем большое внимание работе с рейтинговыми агентствами, оценки которых отражают реальное состояние и перспективы развития банка. Кроме того, преимущества, которые получает банк в результате повышения кредитных рейтингов, безусловно, влияют на улучшение условий кредитования клиентов из числа предприятий реального сектора и их сотрудников. Это позволяет нам более эффективно решать поставленную акционером задачу - качественно исполнять функции опорного банка Госкорпорации и обеспечивать наилучшие условия финансирования как организациям Ростеха, так и российской промышленности в целом», — отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
За четыре года Новикомбанк сумел подняться на 16 позиций в рейтинге банков по размеру активов и занять 20-е место. Рост активов за этот период составил более 177%, капитал банка вырос на 75%.
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