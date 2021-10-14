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В Японии отказались предоставить статус беженца гражданину РФ, приплывшему с Кунашира

13:00 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские власти отказались предоставлять статус беженца гражданину РФ, утверждавшему, что он приплыл на Хоккайдо с острова Кунашир, и подавшего заявление на получение соответствующего статуса . Об этом в четверг сообщило агентство Киодо.

В то же время отмечается, что российский гражданин подал апелляцию на это решение японский властей. На время рассмотрения апелляции он сможет оставаться на территории Японии, власти не будут его депортировать. Также, по данным агентства, на время рассмотрения апелляции он выпущен из под стражи миграционных властей страны. Официальных комментариев японской стороны по этому вопросу на данный момент не поступало.

20 августа Киодо сообщило со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на Хоккайдо для получения убежища. Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.

Посольство РФ в Японии ранее сообщило, что миграционные власти Японии установили личность гражданина РФ - это В. Ф. Нокард.

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