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НОВОСТИ

Ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

13:05 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный, передает корр. ТАСС с места событий.

Примерно через девять минут "Фрегат" со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов разгонным блоком займет около четырех часов. Спутники будут отделяться в несколько этапов.

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