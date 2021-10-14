Ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
13:05 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный, передает корр. ТАСС с места событий.
Примерно через девять минут "Фрегат" со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов разгонным блоком займет около четырех часов. Спутники будут отделяться в несколько этапов.
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