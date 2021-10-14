Заболеваемость ковидом в РФ продолжит расти, если не принять ограничительных мер - Мурашко
13:20 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов. Об этом заявил в четверг журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост", - сказал он.
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