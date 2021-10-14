0
0
96
НОВОСТИ

Заболеваемость ковидом в РФ продолжит расти, если не принять ограничительных мер - Мурашко

13:20 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов. Об этом заявил в четверг журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 14.10.2021
Узбекистан не планирует размещать на своей территории подразделения США - Минобороны
0
19
13:32 14.10.2021
Саудовская Аравия предлагает создать аналог ОПЕК+ на рынках газа и угля
0
85
13:05 14.10.2021
Ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
0
128
13:00 14.10.2021
В Японии отказались предоставить статус беженца гражданину РФ, приплывшему с Кунашира
0
131
12:58 14.10.2021
Сразу три ведущих агентства повысили рейтинги Новикомбанка
0
123
12:32 14.10.2021
В Москве выявили 6 712 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
150
12:20 14.10.2021
"Северный поток - 2" будет готов к запуску в ближайшие дни - Новак
0
225
12:06 14.10.2021
В России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
0
219
12:00 14.10.2021
Народная артистка СССР, оперная певица Бэла Руденко умерла на 89-м году жизни
0
201
11:32 14.10.2021
Рособрнадзор допускает отмену в 2022 году досрочного периода сдачи ЕГЭ из-за ковида
0
227

Возврат к списку