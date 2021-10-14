Польша выдала России гражданина, находившегося 26 лет в розыске за убийство школьницы
15:00 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша выдала России Семена Гуцана, находившегося 26 лет в розыске за убийство школьницы. Об этом в четверг сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.
"По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Польши экстрадируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности Семена Гуцана. Он обвиняется в умышленном убийстве", - сказал Иванов. По поручению Генеральной прокуратуры сотрудниками ФСИН России Семен Гуцан будет доставлен в Россию.
В ходе следствия установлено, что в ночь на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре Гуцан по предварительному сговору с другом задушил 14-летнюю девочку. После этого он скрылся, по поручению Генеральной прокуратуры РФ его объявили в международный розыск.
В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа. Его идентифицировали как Семена Гуцана. После этого Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого. "Во время нахождения под стражей Гуцан и его защита прилагали значительные усилия, направленные на принятие польской стороной отрицательного решения об экстрадиции. Однако Генпрокуратурой России были предоставлены контрдоводы и материалы, благодаря которым аргументы Гуцана были признаны несостоятельными", - сообщил Иванов.
В сентябре 2021 года министр юстиции Польши принял окончательное решение об экстрадиции.
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