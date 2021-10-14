0
0
79
НОВОСТИ

Польша выдала России гражданина, находившегося 26 лет в розыске за убийство школьницы

15:00 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша выдала России Семена Гуцана, находившегося 26 лет в розыске за убийство школьницы. Об этом в четверг сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

"По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Польши экстрадируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности Семена Гуцана. Он обвиняется в умышленном убийстве", - сказал Иванов. По поручению Генеральной прокуратуры сотрудниками ФСИН России Семен Гуцан будет доставлен в Россию.

В ходе следствия установлено, что в ночь на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре Гуцан по предварительному сговору с другом задушил 14-летнюю девочку. После этого он скрылся, по поручению Генеральной прокуратуры РФ его объявили в международный розыск.

В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа. Его идентифицировали как Семена Гуцана. После этого Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого. "Во время нахождения под стражей Гуцан и его защита прилагали значительные усилия, направленные на принятие польской стороной отрицательного решения об экстрадиции. Однако Генпрокуратурой России были предоставлены контрдоводы и материалы, благодаря которым аргументы Гуцана были признаны несостоятельными", - сообщил Иванов.

В сентябре 2021 года министр юстиции Польши принял окончательное решение об экстрадиции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 14.10.2021
Россия в этом году установит новый рекорд по объему добычи газа - Новак
0
26
15:12 14.10.2021
Мишустин указал на необходимость долгосрочных мер стабилизации цен на продукты в РФ
0
75
15:05 14.10.2021
Большинство российских регионов «выздоровели» после COVID-19
0
92
14:32 14.10.2021
Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в курортные города Египта
0
146
14:12 14.10.2021
Тема корректировки пенсионной реформы в Кремле не обсуждается - Песков
0
175
14:00 14.10.2021
Узбекистан не планирует размещать на своей территории подразделения США - Минобороны
0
183
13:32 14.10.2021
Саудовская Аравия предлагает создать аналог ОПЕК+ на рынках газа и угля
0
201
13:20 14.10.2021
Заболеваемость ковидом в РФ продолжит расти, если не принять ограничительных мер - Мурашко
0
242
13:05 14.10.2021
Ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
0
220
13:00 14.10.2021
В Японии отказались предоставить статус беженца гражданину РФ, приплывшему с Кунашира
0
246

Возврат к списку