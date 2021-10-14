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Мишустин указал на необходимость долгосрочных мер стабилизации цен на продукты в РФ

15:12 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия кабмина по сдерживанию цен на продукты оказались эффективны, но требуются долгосрочные меры. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными. Но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие, во всем мире они растут. И, конечно, требуется дополнительный комплекс мер, который бы обеспечил стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе", - сказал премьер.

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