Россия в этом году установит новый рекорд по объему добычи газа - Новак

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует в этом году установить новый рекорд по объему добычи газа. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.

"Что касается производственных мощностей, то мы в этом году выйдем на рекордные объемы добычи газа", - сообщил он.