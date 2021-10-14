Россия в этом году установит новый рекорд по объему добычи газа - Новак
15:32 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия планирует в этом году установить новый рекорд по объему добычи газа. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.
"Что касается производственных мощностей, то мы в этом году выйдем на рекордные объемы добычи газа", - сообщил он.
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