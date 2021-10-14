Кабмин направит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным - Мишустин
16:32 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ выделит еще порядка 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до трех лет. Об этом заявил премьер- министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он напомнил о том, что после рождения третьего ребенка или последующих детей родители имеют право на ежемесячную денежную выплату. Ее можно получать до достижения ребенком трех лет.
"Детей в стране рождается все больше, и в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах. Для этого выделим еще около 6 млрд рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тысяч ребят, которые воспитываются в больших семьях", - указал глава кабмина.
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