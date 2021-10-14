0
0
26
НОВОСТИ

Рособрнадзор будет собирать заявления о частоте проведения контрольных в школах

17:00 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор планирует собирать заявления от родителей о количестве и частоте проведения контрольных в российских школах. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в четверг.

"Мы в рамках этого поручения в течение года будем собирать информацию, откроем в ближайшее время почтовый ящик для родителей, где мы будем все заявления по поводу количества и частоты контрольных работ принимать", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной актуальным вопросам экзаменационной кампании нынешнего учебного года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 14.10.2021
Кабмин направит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным - Мишустин
0
93
16:12 14.10.2021
Стрельба в Бейруте привела к человеческим жертвам
0
128
16:00 14.10.2021
Парламент Дагестана избрал главой республики Сергея Меликова
0
141
15:32 14.10.2021
Россия в этом году установит новый рекорд по объему добычи газа - Новак
0
182
15:12 14.10.2021
Мишустин указал на необходимость долгосрочных мер стабилизации цен на продукты в РФ
0
197
15:05 14.10.2021
Большинство российских регионов «выздоровели» после COVID-19
0
218
15:00 14.10.2021
Польша выдала России гражданина, находившегося 26 лет в розыске за убийство школьницы
0
199
14:32 14.10.2021
Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в курортные города Египта
0
242
14:12 14.10.2021
Тема корректировки пенсионной реформы в Кремле не обсуждается - Песков
0
263
14:00 14.10.2021
Узбекистан не планирует размещать на своей территории подразделения США - Минобороны
0
266

Возврат к списку