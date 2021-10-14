Рособрнадзор будет собирать заявления о частоте проведения контрольных в школах
17:00 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рособрнадзор планирует собирать заявления от родителей о количестве и частоте проведения контрольных в российских школах. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в четверг.
"Мы в рамках этого поручения в течение года будем собирать информацию, откроем в ближайшее время почтовый ящик для родителей, где мы будем все заявления по поводу количества и частоты контрольных работ принимать", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной актуальным вопросам экзаменационной кампании нынешнего учебного года.
НОВОСТИ
- 16:32 14.10.2021
- Кабмин направит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным - Мишустин
- 16:12 14.10.2021
- Стрельба в Бейруте привела к человеческим жертвам
- 16:00 14.10.2021
- Парламент Дагестана избрал главой республики Сергея Меликова
- 15:32 14.10.2021
- Россия в этом году установит новый рекорд по объему добычи газа - Новак
- 15:12 14.10.2021
- Мишустин указал на необходимость долгосрочных мер стабилизации цен на продукты в РФ
- 15:05 14.10.2021
- Большинство российских регионов «выздоровели» после COVID-19
- 15:00 14.10.2021
- Польша выдала России гражданина, находившегося 26 лет в розыске за убийство школьницы
- 14:32 14.10.2021
- Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в курортные города Египта
- 14:12 14.10.2021
- Тема корректировки пенсионной реформы в Кремле не обсуждается - Песков
- 14:00 14.10.2021
- Узбекистан не планирует размещать на своей территории подразделения США - Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать