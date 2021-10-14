Рособрнадзор будет собирать заявления о частоте проведения контрольных в школах

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор планирует собирать заявления от родителей о количестве и частоте проведения контрольных в российских школах. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в четверг.

"Мы в рамках этого поручения в течение года будем собирать информацию, откроем в ближайшее время почтовый ящик для родителей, где мы будем все заявления по поводу количества и частоты контрольных работ принимать", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной актуальным вопросам экзаменационной кампании нынешнего учебного года.