Граждан могут лишить права выбирать управляющую компанию - СМИ
17:12 14.10.2021 Источник: Известия
Деньги для покрытия ущерба, вероятно, станут собирать с граждан, предположили эксперты.
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