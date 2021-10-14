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НОВОСТИ

Граждан могут лишить права выбирать управляющую компанию - СМИ

17:12 14.10.2021 Источник: Известия

Граждане могут лишиться права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК). Это полномочие могут передать регоператорам по управлению жильем, рассказали «Известиям» в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП). Создание такого органа, который в том числе будет возмещать ущерб от нарушений, приводящих к авариям в домах, прописано в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года.

Деньги для покрытия ущерба, вероятно, станут собирать с граждан, предположили эксперты.

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