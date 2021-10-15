В России сегодня начинается перепись населения
09:00 15.10.2021 Источник: Эхо Москвы
В России сегодня стартует перепись населения. Она продлится до середины ноября. Главным новшеством в этот раз стала возможность для граждан самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг. Из-за пандемии проведение переписи переносилось три раза. Изначально она планировалась на октябрь прошлого года. Эхо Москвы
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