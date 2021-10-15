0
0
63
НОВОСТИ

Нынешний грузинский режим скоро падет - Саакашвили

09:05 15.10.2021 Источник: Газета.Ru

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о скором падении нынешнего грузинского режима. Об этом говорится в послании бывшего главы государства к сторонникам оппозиционной партии «Единое национальное движение», чья акция проходила в Тбилиси 14 октября, передает телеканал «Мтавари архи».

По словам политика, «сейчас время спасения» страны. Саакашвили в связи с этим призвал своих сторонников держаться вместе.

«Нам нужно пройти последний шаг (второй тур местных выборов 30 октября), и этот режим Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили), этот Карфаген зла, предательства и угнетения обязательно падет», — заявил он.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 15.10.2021
Япония выразила РФ протест из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы - глава МИД
0
63
09:20 15.10.2021
В США госпитализировали Билла Клинтона
0
89
09:00 15.10.2021
В России сегодня начинается перепись населения
0
125
00:29 15.10.2021
Консорциум компаний Vitol и MME покупает у «Роснефти» 5% флагманского проекта «Восток Ойл»
0
509
22:40 14.10.2021
Все социальные пособия в Москве проиндексируют в следующем году - Собянин
0
549
22:30 14.10.2021
Звезду "Мишлен" получили девять московских ресторанов
0
591
21:50 14.10.2021
За рекордные 25,4 млн долларов удел с молотка изрезанный шредером рисунок Бэнкси
0
599
21:45 14.10.2021
Позиции украинских военных в Донбассе посетил Зеленский
0
620
20:40 14.10.2021
Тбилиси: Оппозиция рассказала митингующим о своих планах
0
681
20:08 14.10.2021
На Митинге в Тбилиси протестующим зачитали обращение Саакашвили
0
691

Возврат к списку