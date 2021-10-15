Нынешний грузинский режим скоро падет - Саакашвили
09:05 15.10.2021 Источник: Газета.Ru
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о скором падении нынешнего грузинского режима. Об этом говорится в послании бывшего главы государства к сторонникам оппозиционной партии «Единое национальное движение», чья акция проходила в Тбилиси 14 октября, передает телеканал «Мтавари архи».
По словам политика, «сейчас время спасения» страны. Саакашвили в связи с этим призвал своих сторонников держаться вместе.
«Нам нужно пройти последний шаг (второй тур местных выборов 30 октября), и этот режим Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили), этот Карфаген зла, предательства и угнетения обязательно падет», — заявил он. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 09:32 15.10.2021
- Япония выразила РФ протест из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы - глава МИД
- 09:20 15.10.2021
- В США госпитализировали Билла Клинтона
- 09:00 15.10.2021
- В России сегодня начинается перепись населения
- 00:29 15.10.2021
- Консорциум компаний Vitol и MME покупает у «Роснефти» 5% флагманского проекта «Восток Ойл»
- 22:40 14.10.2021
- Все социальные пособия в Москве проиндексируют в следующем году - Собянин
- 22:30 14.10.2021
- Звезду "Мишлен" получили девять московских ресторанов
- 21:50 14.10.2021
- За рекордные 25,4 млн долларов удел с молотка изрезанный шредером рисунок Бэнкси
- 21:45 14.10.2021
- Позиции украинских военных в Донбассе посетил Зеленский
- 20:40 14.10.2021
- Тбилиси: Оппозиция рассказала митингующим о своих планах
- 20:08 14.10.2021
- На Митинге в Тбилиси протестующим зачитали обращение Саакашвили
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать