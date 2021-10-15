Нынешний грузинский режим скоро падет - Саакашвили

09:05 Источник: Газета.Ru

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о скором падении нынешнего грузинского режима. Об этом говорится в послании бывшего главы государства к сторонникам оппозиционной партии «Единое национальное движение», чья акция проходила в Тбилиси 14 октября, передает телеканал «Мтавари архи».

По словам политика, «сейчас время спасения» страны. Саакашвили в связи с этим призвал своих сторонников держаться вместе.

«Нам нужно пройти последний шаг (второй тур местных выборов 30 октября), и этот режим Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили), этот Карфаген зла, предательства и угнетения обязательно падет», — заявил он. Газета.Ru