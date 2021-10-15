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В США госпитализировали Билла Клинтона

09:20 15.10.2021 Источник: РБК

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован, сообщает CNN. По данным телеканала, его доставили в одно из медучреждений Калифорнии «в связи с инфекцией, не связанной с COVID-19». По словам официального представителя Клинтона, 75-летний политик «идет на поправку» и «находится в хорошем настроении».

CNN уточняет, что причиной госпитализации стало заражение крови (сепсис). Клинтона доставили в больницу во вторник, 12 октября, из-за ухудшения самочувствия. «Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно», — говорится в сюжете.  РБК

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