В США госпитализировали Билла Клинтона
09:20 15.10.2021 Источник: РБК
Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован, сообщает CNN. По данным телеканала, его доставили в одно из медучреждений Калифорнии «в связи с инфекцией, не связанной с COVID-19». По словам официального представителя Клинтона, 75-летний политик «идет на поправку» и «находится в хорошем настроении».
CNN уточняет, что причиной госпитализации стало заражение крови (сепсис). Клинтона доставили в больницу во вторник, 12 октября, из-за ухудшения самочувствия. «Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно», — говорится в сюжете. РБК
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