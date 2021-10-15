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Япония выразила РФ протест из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы - глава МИД

09:32 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии выразили России протест в связи с поездкой заместителей председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп. Об этом сообщил в пятницу на пресс- конференции в Токио министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"Был выражен протест. Это неприемлемо и противоречит нашей последовательной позиции в отношении северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС)", - сказал он.

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