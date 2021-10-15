Арктическое транспортное судно может стать носителем ракетного комплекса "Калибр-К"

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многоцелевой арктический транспортный рефрижератор двойного назначения типа "Иван Папанин", разрабатываемый петербургской компанией "Югрефтрансфлот", может быть оснащен контейнерным комплексом ракетного оружия "Калибр-К". Об этом ТАСС сообщил куратор проекта, член совета директоров компании Виктор Кот.

"На борту арктического рефрижератора типа "Иван Папанин" может размещаться мобильный комплекс ракетного оружия "Калибр-К". Для этого потребуется три стандартных грузовых контейнера, которые могут быть поставлены на борт и разгружены на берег 40-тонными судовыми кранами", - отметил он.

По его словам, при необходимости выгрузки комплекса на берег имеется возможность оборудования на судне четвертого контейнера, где будет размещаться боевой расчет "Калибра- К". "На переходе по Севморпути личный состав будет проживать в пассажирских каютах судна. При необходимости "Иван Папанин", совершая челночные рейсы по Северному морскому пути, может также исполнять роль экспедиционного судна", - добавил он.

Ранее сообщалось, что многоцелевой транспортный рефрижератор типа "Иван Папанин" благодаря ледовому усилению корпуса, системе электродвижения Azipod и ледовой радиолокационной станции сможет двигаться по Севморпути без ледокольного обеспечения. Транспорт будет оперативно доставлять научным и военным базам в Арктике модули с ремонтными мастерскими, медицинскими и жилыми блоками, а также группы специалистов. Основная функция рефрижератора - вывоз морепродуктов из Дальнего Востока в европейскую часть России.

Согласно данным из открытых источников, основным элементом комплекса "Калибр" является универсальный стартовый модуль, исполненный в виде стандартного контейнера. В его комплектацию включены пусковая установка наклонного или вертикального старта, система управления стрельбой, аппаратура боевого управления, навигации и связи, а также системы жизнеобеспечения, электроснабжения и пожаротушения. В комплекс входят четыре стартовых модуля, для размещения которых используют 12-метровые грузовые контейнеры. "Калибр-К" может принимать данные целеуказания от любых береговых, корабельных, авиационных, спутниковых систем и комплексов. В настоящее время комплекс "Калибр" стоит на вооружении Военно-морского флота России. По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса "Калибр- НК", для подлодок - "Калибр-ПЛ".