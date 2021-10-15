На Камчатке и Чукотке сообщили о задержке доставки продуктов

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Камчатке и Чукотке пожаловались на задержку доставки продуктов. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал в Instagram, что сроки ожидания грузов из порта Владивосток могут достигать трёх месяцев.

В регионе поставки продовольствия уже наладили, но есть сложности с доставкой стройматериалов. Солодов попросил о помощи полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Губернатор Чукотки Роман Копин написал в Instagram, что отправки в регион ждут более 200 контейнеров, а местные власти говорят о напряжённой ситуации с продуктами. Ближайшие поставки ожидаются в начале ноября.

Порты Приморья с августа испытывают проблемы с логистикой из-за перенаправления в Россию грузопотока из Китая. Перевозка через Владивосток и Находку оказалась на 30-40% дешевле морского маршрута через Суэц, поэтому в городах скопилось большое количество грузов. Говорит Москва