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НОВОСТИ

На Камчатке и Чукотке сообщили о задержке доставки продуктов

10:20 15.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Камчатке и Чукотке пожаловались на задержку доставки продуктов. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал в Instagram, что сроки ожидания грузов из порта Владивосток могут достигать трёх месяцев.

В регионе поставки продовольствия уже наладили, но есть сложности с доставкой стройматериалов. Солодов попросил о помощи полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Губернатор Чукотки Роман Копин написал в Instagram, что отправки в регион ждут более 200 контейнеров, а местные власти говорят о напряжённой ситуации с продуктами. Ближайшие поставки ожидаются в начале ноября.

Порты Приморья с августа испытывают проблемы с логистикой из-за перенаправления в Россию грузопотока из Китая. Перевозка через Владивосток и Находку оказалась на 30-40% дешевле морского маршрута через Суэц, поэтому в городах скопилось большое количество грузов.  Говорит Москва

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