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Кабмин предупредили о рисках роста цен на электроэнергию

10:32 15.10.2021 Источник: Известия

В России могут вырасти цены на электроэнергию для населения, сказано в письме ассоциации «Гидроэнергетика России» премьер-министру Михаилу Мишустину от 12 октября, с которым ознакомились «Известия».

Это может произойти из-за увеличения в 2,5 раза ставок платы за использование водных объектов для целей гидроэнергетики, говорится в документе.

В письме отмечено: принятие меры приведет к росту расходов на производство электроэнергии ГЭС на более чем 50 млрд рублей в 2022–2025 годах.

«Рост ставок за водопотребление окажет влияние на повышение цен в отношении электрической энергии, продаваемой ГЭС по тарифам для населения и приравненных к нему категорий потребителей, а также и на техническую безопасность работы гидроэнергетических объектов», — сказано в письме ассоциации.

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