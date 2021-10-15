Кабмин предупредили о рисках роста цен на электроэнергию

10:32 Источник: Известия

В России могут вырасти цены на электроэнергию для населения, сказано в письме ассоциации «Гидроэнергетика России» премьер-министру Михаилу Мишустину от 12 октября, с которым ознакомились «Известия».

Это может произойти из-за увеличения в 2,5 раза ставок платы за использование водных объектов для целей гидроэнергетики, говорится в документе.

В письме отмечено: принятие меры приведет к росту расходов на производство электроэнергии ГЭС на более чем 50 млрд рублей в 2022–2025 годах.



«Рост ставок за водопотребление окажет влияние на повышение цен в отношении электрической энергии, продаваемой ГЭС по тарифам для населения и приравненных к нему категорий потребителей, а также и на техническую безопасность работы гидроэнергетических объектов», — сказано в письме ассоциации.