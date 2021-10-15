Собянин: Разыграем 10 квартир среди прошедших вакцинацию москвичей

10:17

О старте розыгрыша квартир среди москвичей, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции в интервью телеканалу «ТВ Центр» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку», — отметил градоначальник.

По его мнению, розыгрыш может стать дополнительным стимулом для прохождения вакцинации, но основным стимулом, считает мэр, было и остается здоровье.

В розыгрыше однокомнатной квартиры в Москве могут принять участие граждане РФ старше 18 лет, имеющие московский полис ОМС, и прошедшие первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

27 октября в прямом эфире телеканала «Москва 24» состоится первый розыгрыш, в нем примут участие граждане, прошедшие вакцинацию с 18 по 24 октября. Розыгрыши будут проходить каждую среду вплоть до 24 ноября 2021 года, каждую неделю будут разыгрываться две однокомнатные квартиры в Москве.

Новая программа стимулирования «Вакцина - твой ключ к здоровью!» - призвана вернуть вакцинации популярность среди столичных жителей, и является продолжением стимулирующих мер, проведенных весной и летом в Москве. Акция также инициирована МТПП, призы предоставляются застройщиками.