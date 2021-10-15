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НОВОСТИ

Саакашвили не освободят из-за голодовки - "Грузинская мечта"

11:05 15.10.2021 Источник: Интерфакс

Грузинские власти ни при каких обстоятельствах не освободят объявившего голодовку экс-президента Михаила Саакашвили из заключения, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Действующие грузинские власти ни при каких обстоятельствах не освободят Саакашвили из заключения до исполнения вынесенного ему судом приговора", - сказал Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".

"Хочу отметить, что предъявленные Саакашвили обвинения являются каплей в море от совершенных им преступлений", - сказал Кобахидзе.

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